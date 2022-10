Säästökehotukset purivat – sähkön käyttö vähentyi syyskuussa

Suomalaisia on viime aikoina patistettu sähkön säästötalkoisiin, koska sähköpulan riskin on arvioitu kasvaneen tulevana talvena. Fingridiltä uskotaan, että suunta on oikea, vaikka syyskuun lukema saattaa suurelta osin selittyä sähkön korkealla hinnalla.