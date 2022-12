Fingrid toimittaa Ukrainalle varaosia, jotta maa saa korjattua Venäjän tuhoamaa sähköverkkoa

Suomi on jo syksyn aikana lähettänyt apua Ukrainan runtelemalle energiasektorille, ja apua ovat toimittaneet lukuisat muutkin energiayhtiöt. Ukrainaan on lähtenyt Suomesta erilaisia virtamuuntajia ja releitä, minkä lisäksi Suomi on toimittanut maahan generaattoreita. Suomi suunnittelee lähettävänsä myös lisää suuria generaattoreita ja lämmityslaitteita joulukuun ja alkuvuoden aikana.