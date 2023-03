Finnwatchin raportti: Alkon hankintaketjuissa Etelä-Afrikassa on ihmisoikeusloukkauksia – Alko pitää epäkohtia todella huolestuttavina

– Jo aiemmin on ollut tiedossa, että Etelä-Afrikka on yksi haastavimmista maista sosiaalisen vastuun suhteen. Toimenpiteitä on tehty paljon ennenkin, niin auditointeja, koulutuksia kuin erilaisia sertifiointeja. Ne on tehty juuri tästä syystä, että voitaisiin varmistaa työntekijöiden oikeuksien toteutuminen.