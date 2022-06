Grillissä paistuu tänä juhannuksena kalliimpi makkara kuin viime kesänä – tilastot paljastavat, miten suomalaisille kesällä maistuvat ruoat ovat kallistuneet

Kuluttajatuotteiden inflaation taustalla on Tilastokeskuksen mukaan pitkälti se, että energian, kuten öljyn ja sähkön, hinnat ovat kallistuneet. Tämä on nostanut tuotantokustannuksia, mikä heijastuu tuotteiden hintoihin. Öljyn kallistuminen on alkuvuonna näkynyt kuluttajille myös bensa-asemilla.