Haavisto, Rehn ja Aaltola pitävät kärkisijoja Helsingin Sanomien presidenttikyselyssä

Suosituin kokoomuslainen nimi Sauli Niinistön seuraajaksi on entinen pääministeri Alexander Stubb, joka on torjunut ajatuksen paluusta kotimaan politiikkaan. Suosituin sosiaalidemokraatti on väistyvä pääministeri Sanna Marin, joka on niin ikään torjunut ehdokkuuden. Stubbia pitää hyvänä ehdokkaana 18 prosenttia vastaajista, Marinia 15 prosenttia.