Hallinto-oikeus hylkäsi Tytti Yli-Viikarin valitukset kaksista potkuistaan Valtiontalouden tarkastusvirastosta

– VTV teki irtisanomisasiasta viime vuonna huolellisen oikeudellisen kokonaisharkinnan, jonka perusteella katsoimme, että on olemassa erityisen painavat syyt Yli-Viikarin irtisanomiseen. Tällainen prosessi ei ole miellyttävä, ja se on varmasti (VTV:n henkilöstössä) koettu kuormittavaksi. Siksi on hyvä, että hallinto-oikeus on nyt tämän ratkaissut ja voimme VTV:ssä jatkaa työtä valtiontalouden tarkastamisen ja valvontatehtävien parissa ja mennä eteenpäin, Yläoutinen sanoi STT:lle.