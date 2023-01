Hallitus hakee keinoja sopia hoitovelan rahoituksesta ja pysyä kehyksissä – Kiuru väläyttää ensi vuodelle menevää tukea

STT:n tietojen mukaan Kiuru on hallituspuolueiden neuvotteluissa ehdottanut, että rahoitus järjestettäisiin nykyisen menokehyksen ulkopuolella. Valtiovarainministeripuolue keskustalle kehyksistä kiinnipitäminen on puolestaan symbolisesti tärkeä asia. Hallitus on jo aiemmin livennyt vaalikauden alussa sopimastaan menoraamista.