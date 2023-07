Hallitus haluaa puolittaa toimeentulotuensaajien määrän – asiantuntija pohtii, onko siinä järkeä

– Suomessa tehdään paljon töitä palvelualoilla, ja hyvinvointialoilla julkisella sektorilla on erilaisia pätevyysvaatimuksia. Lisäksi julkinen sektori on usein ulkoistanut tukipalvelut yksityisille yrityksille, joita tuskin voi velvoittaa työllistämistalkoisiin. Usein myös vaaditaan tietotekniikkataitoja tai erilaista mekaanista osaamista. Kaikkineen markkina on aika pieni tällaisille toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaille, joilla on heikko koulutus tai he ovat esimerkiksi osatyökykykyisiä, Saari sanoo.