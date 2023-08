Hallitus tukkii työikäisten taukoja työelämästä – vuorotteluvapaa lopetetaan säästösyistä, kun näyttöä työurien pitenemisestä ei ole löytynyt

Ehtojen kiristyttyä vuorotteluvapaalle on voinut jäädä korkeintaan puoleksi vuodeksi sillä edellytyksellä, että takana on 20 vuoden työhistoria. Työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaalla oleva työntekijä saa korvausta, joka on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.