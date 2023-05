Hallitusneuvotteluissa keskitytään nyt perussuomalaisten toiveesta maahanmuuttoon ja ilmastopolitiikkaan

– Mikäli Suomella on mahdollisuus saada sellaista maahanmuuttoa, että se on meidän julkisen talouden kannalta, tulonsiirtoriippuvuuden kannalta, työllisyyden kannalta, tulevien eläkkeiden kannalta positiivista, niin totta vieköön se sopii. Mutta tässä onkin juuri se ongelma, kun sitä on hyvin vaikea saada.