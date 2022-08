Hämeen linnan kupeessa sepät takovat rautaa ja ratsukot taistelevat turnajaisissa – "Keskiajalla voi heittää ajatuksen kiireisestä elämästä narikkaan"

Thorbjörn Rautavarvas ja Hinninmäen HannaHämeenlinnalainen Kaj Raiskio työskentelee erityisasiantuntijana opetusalan ammattijärjestössä, mutta elokuisena viikonloppuna hänestä tulee Thorbjörn Rautavarvas, joka asuu viikinkileirillä ja taistelee viikinkitaisteluissa toista hämäläistä kylää vastaan. Taisteluissa 48 viikinkiä ottaa toisistaan mittaa ja taistelee raskaissa panssareissa, miekoin ja kilvin. Nimensäkin hän on keskiaikaiseen tapaan saanut loukatessaan varpaansa taistelutantereella.Raiskion leirissä ovat myös hänen lapsensa sekä puolisonsa Mari Raiskio, jotka ovat myös mukana elävöittämässä leiriä. Mari Raiskio on ammatiltaan historian opettaja, mutta keskiajalla hänet tunnetaan nimellä Hinninmäen Hanna.Raiskioiden mukaan leirillä viikinkiasuun sonnustautuu muun muassa käsityöläisiä, taiteilijoita, tehdastyöntekijä ja poliisikin.– Tuolla leirissä kun istutaan, niin siellä tehdasduunari, opettaja ja poliisi istuvat vierekkäin ja juttelevat. Työpaikalla ei kohtaisi ihmisiä samaan tapaan. Tämä on upea läpileikkaus yhteiskuntaan, ja meitä yhdistää tämä harrastus ja kiinnostus historiaan, Kaj Raiskio kertoo.Raiskio itse on harrastanut viikinkitaistelua vuodesta 2017 lähtien. Hänen mukaansa kiinnostus harrastukseen on Suomessa kasvanut viime vuosina. Aluksi Hämeen keskiaikafestivaaleilla viikinkileirissä telttoja oli noin kymmenkunta, mutta nyt niitä on lähes sata. Raiskionkin mukaan kiinnostusta harrastukseen ovat lisänneet viikinkiaikaan sijoittuvat elokuvat ja televisiosarjat.– Monet kiinnostuneet miettivät, miten paljon tämä maksaa, uskaltaako ja kehtaako aloittaa. Tänne on kuitenkin tosi helppo tulla mukaan, Raiskio sanoo.Keskiaikainen ruoka kiinnostaa