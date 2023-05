Hätäkeskus sai lokakuussa 2021 ilmoituksia laukauksista Vuosaaressa, paikalta löydettiin jalkaan ammuttu mies – syyttäjän mukaan parikymppisten miesten porukka on katujengi ja järjestäytynyt rikollisryhmä

Syyttäjä vaati ampumisesta syytetyille kovempia rangaistuksia sen perusteella, että rikokset on tehty osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Syyttäjän mukaan ryhmän toiminnassa on viitteitä muun muassa käskyvallan käytöstä. Kun 24-vuotias johtohahmo on käskenyt jotain, sitä ei ole juuri kyseenalaistettu, syyttäjä Perttu Könönen sanoi.