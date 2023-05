Havis Amandan siirtotyöt Helsingissä alkavat huomenna – valmistelut aloitetaan jo varhaisaamusta

Havis Amandan patsaan lakitus on yksi tärkeimmistä vapun juhlaperinteistä Helsingissä. Myös Mantaksi kutsutun patsaan päälle on kiivetty vuosien varrella useissa kansanjuhlissa. Lisäksi suolainen ja tuulinen meri-ilmasto on kuluttanut veistoksen pintaa, Helsingin kaupungin tiedotteessa kerrotaan.