HBL: Koulutusvientisotku on ajanut Suomessa opiskelevia kenialaisia taloudelliseen ahdinkoon – osa turvautunut prostituutioon

Laurea on mukana koulutusvientihankkeessa, joka on solmittu Uasin Gishun hallinnon kanssa. Ongelmat alkoivat, kun Laurea ei saanut maksuja vastapuolelta Keniassa. Tämän seurauksena kenialaisten opiskeluoikeus on ollut vaarassa. Opintojen jatkaminen on HBL:n mukaan johtanut opiskelijat pahenevaan taloudelliseen kierteeseen, koska koulutuksen jatkaminen on tarkoittanut työskentelyä koulutuksen lomassa tai kasvanutta taloudellista rasitetta heidän perheilleen.