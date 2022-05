Heil Hitleriä huutava Astrid Lindgren ja natsimielisen Mannerheimin henkilökultti – voitonpäivän varjossa Venäjän satuilu suomalaisesta ja ruotsalaisesta fasismista lisääntyy

– Suomalaisten resilienssi (kriisinkestävyys) on kova, kaikissa medialukutaidon vertailuissa suomalaiset päätyvät kärkisijoille maailmanlaajuisesti. (Ukrainan) sodan myötä asetelma turvallisuuspolitiikan ratkaisuissa on ollut sellainen, että enemmistö on selkeä ja yhtenäisyys vahvaa. Siihen on kovin vaikea ulkopuolisen puuttua. Varmasti erinäköistä viritystä tulee, mutta en itse ole hirvittävän huolissani sen suhteen.