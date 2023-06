Helleaallot aiheuttavat Suomessakin vuosittain satoja ylimääräisiä ikäihmisten kuolemia – tutkijan mukaan yli puolet Suomen hellekuolemista tapahtuu sairaaloiden vuodeosastoilla

– Jos hellekuolleisuutta katsotaan pitkällä aikavälillä 1970-luvulta alkaen, se on vähentynyt – todennäköisesti elintason nousun ja väestön terveydentilan parantumisen myötä. 2000-luvulla helteen haittavaikutukset ovat kuitenkin olleet taas lisääntymään päin. Suomessa on ollut ennennäkemättömän voimakkaita hellejaksoja tihenevään tahtiin, ja myös väestömme on voimakkaasti ikääntyvä, Kollanus sanoo.