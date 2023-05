Helsingin käräjäoikeus alkaa käsitellä itähelsinkiläiseen katujengiin liittyviä syytteitä

Syytteessä on kaikkiaan 18 ihmistä. Epäillyt ovat parikymppisiä. Syyttäjä katsoo asiaa tutkineen poliisin tavoin, että rikoksista epäilty ryhmä on katujengi. STT:n tietojen mukaan ryhmä on vaikuttanut Itä-Helsingissä Vuosaaren alueella, ja sen nimi viittaa muun muassa kyseisen alueen postinumeroon.