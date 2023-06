Helsingin Lehtisaaren henkirikokseen kytkeytyvän vyyhdin setvintää jatketaan oikeudessa – syytteessä olevaa avioparia kuullaan

– Tappoasiaa selvitettäessä on ilmennyt, että uhriin on aiemminkin kohdistettu väkivaltaa. Tammikuussa 2023 Lehtisaaressa naisen omistamassa arvoasunnossa, jossa hän on asunut miehensä kanssa, on tehty vakavaa väkivaltaa uhrille. Väkivallan yhteydessä on oikeudettomasti viety (uhrin) hallussa ollut auto, sanoi syyttäjä Meri Bergström oikeudessa keskiviikkona.