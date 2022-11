Helsingin putkirikossa kyse tavallisesta ilmiöstä, sanoo vesi- ja ympäristötekniikan professori – "Veden voima on hirvittävä"

Sunela kertoo, että isoimmissa kaupungeissa on vesitorneja tai muita isompia vesisäiliöitä, joissa on yleensä varastossa noin puolen vuorokauden normaalia vedenkäyttöä vastaava vesimäärä. Paikallisilla vesilaitoksilla on myös varautumissuunnitelmat vedenjakeluun liittyvien häiriöiden varalta. Hätätilanteessa vettä voidaan jakaa vesilaitosten omilla ja esimerkiksi meijereiltä vuokrattavilla tankkiautoilla muun muassa toreilla, pihoilla ja kouluilla.