Helsingin Sanomat on julkaissut Rydmanin yksityisiä viestejä vuodelta 2016: "Leviää ja lisääntyy kuin somali"

HS:n mukaan Rydman ja jutussa mainittu seurustelukumppani erosivat riitaisissa merkeissä noin vuoden seurustelun jälkeen. Viestit HS:lle näyttänyt Rydmanin entinen seurustelukumppani on yksi niistä, jotka kertoivat HS:n kesällä 2022 julkaisemassa jutussa siitä, että useat nuoret naiset ovat kokeneet Rydmanin käytöksen ahdistavana. Rydman on tehnyt jutusta tutkintapyynnön ja poliisilla on asiasta käynnissä esitutkinta. Aiemmin tässä kuussa poliisi kertoi, että asia on siirtymässä syyteharkintaan.