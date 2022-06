Helsingin yliopisto lakkauttaa Konfutse-instituutin monen muun yliopiston lailla

– Meillä on vahva halu vahvistaa kiinan osaamista. Haluamme ottaa opetuksen kokonaan omiin käsiimme ja palkata itse opetushenkilökunnan. Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti poikkeaa siten maailmalla olevista instituuteista, että keskitymme vain kiinan kielen opetukseen. Pääsyy on se, että haluamme vahvistaa kiinan kielen osaamista ja itse palkata opettajat, jotka tekee tutkimusperustaista opetusta. Instituutin opiskelijat ovat kyllä olleet tosi tyytyväisiä, opetus on ollut tosi suosittua ja sitä on kiitelty. Meillä ei ole ollut mitään valittamista.