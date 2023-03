Helsingissä tutkittu uusia katujengiin liittyviä rikosepäilyjä – jengin johtohahmoksi epäilty 24-vuotias mies yhä vangittuna

– Tutkinnan kohteena olleella jengillä on nimi, ja ryhmä leimautuu vahvasti yhteen alueeseen Helsingissä. Jengin jäsenet tekevät rikoksia yhdessä. He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaansa sosiaalisessa mediassa. Gangsta rap -musiikkia käytetään välineenä tarinankerronnassa. Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä, sanoo rikosylitarkastaja Markku Heinikari.