Henkilöstöpula vaivaa Helsinki–Vantaan lentokenttää, mutta samanlaista kaaosta kuin muualla Euroopassa ei ole odotettavissa

– Pitkittyneen pandemian aikana työt ovat olleet vähissä, kun lentoliikenne on pahimmillaan ollut käytännössä pysähdyksissä, on ollut lomautuksia ja niin edelleen. Tämän takia on tullut paljon alanvaihtoja, ja se näkyy edelleen. Henkilöstöä on aika vaikea saada niin paljon kuin tarve on, Kiiskinen sanoo.