RKP:n ministerikolmikko tekee historiaa, "jos tämä hallitus nyt kestää", sanoo kouluihin työrauhaa lupaava Henriksson

Henriksson huomautti puolueen tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1977, kun RKP:llä on hallituksessa enemmän kuin kaksi ministeriä. Hän lisäsi, että silloinkaan kolmen ministerin pohja ei kestänyt kahta vuotta, joka nyt on suunnitteilla.