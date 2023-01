Hintojen nousu voi syödä tavallisten työssäkäyvien ihmisten talouden joustovaran, sanoo velkaantuneita auttavan Takuusäätiön Juha Pantzar – ilmastotavoitteista ei silti hänen mielestään pidä tinkiä

Suomessa yleisin asuntolainan viitekorko on 12 kuukauden euribor, jossa korontarkistuspäivä on kerran vuodessa. 12 kuukauden euribor on nyt noin 3,3 prosenttia, kun se vielä vuosi sitten oli negatiivinen. Koronnousu voikin lisätä asuntovelallisten korkomenoja jopa sadoilla euroilla kuukaudessa.