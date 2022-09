Hoitajien työriita ei juuri näy potilasjärjestöjen neuvontapalveluissa – Syöpäjärjestöjen mukaan tilanne on silti vakava

– Meille on vuosien ajan tullut viestiä siitä, että hoitotyössä on kiirettä, potilaita on paljon eikä [työntekijöillä] ehkä ole aikaa tunnistaa potilaiden yksilöllisiä tarpeita tai tarjota tarvittavaa tukea ja tietoa. Ei se ole mikään uusi ilmiö, hän sanoo.