Hornetien luovuttamisesta Ukrainaan ei ole ollut kenenkään kanssa puhetta, sanoo presidentti Niinistö – Marinin mukaan jatkokäytöstä on käytävä keskustelua

– Hävittäjien osalta Suomi saa korvaavaa kalustoa lähivuosina ja siksikin poistuvan kaluston jatkokäytöstä on käytävä keskustelua. Asiasta ei ole tehty linjauksia tai päätöksiä, ja Suomen on tarkasti arvioitava mahdollisia ratkaisuja myös geopoliittisen sijaintimme ja omien puolustustarpeidemme kautta. Laajempaan keskusteluun Ukrainan ilmapuolustuksesta on kuitenkin syytä varautua myös Suomessa.