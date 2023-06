Hornetit saavat ulkomaisia ilma-aluksia seurakseen ylilentoon Jyväskylässä tänään

Ruotsalaisen mukaan Arctic Challenge Exercise -harjoituksesta ylilentoon on tarkoitus osallistua hävittäjiä Ruotsista, Yhdysvalloista, Ranskasta ja Saksasta. Ruotsista mukaan on tulossa neljä Saabin JAS 39 Gripen -hävittäjää ja Yhdysvalloista kaksi F-15-hävittäjää. Saksasta lentonäytökseen on osallistumassa kaksi Eurofighter Typhoon -hävittäjää ja Ranskasta kaksi Mirage-hävittäjää ja yksi Rafale-hävittäjä.