Marja-alan ihmiskauppaepäily laajentunut toiseen suomalaisyritykseen, KRP pyytänyt oikeusapua Thaimaan viranomaisilta

Aiemmin on kerrottu, että tutkinnan keskiössä ovat Polarica Marjahankinta sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen. Vangittuna epäillystä törkeästä ihmiskaupasta ovat olleet Polarican entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo ja thaimaalaisyrityksen edustaja. HS uutisoi eilen, että Kristo on vapautettu tutkintavankeudesta. Hän on kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt.