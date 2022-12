HS:n entistä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä on kuultu uudelleen rikoksesta epäiltynä Viestikoekeskus-asiassa

Kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan ehdollista vankeutta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä tai avunannosta niihin. Kaikki kiistävät syytteen. He vetoavat siihen, että he eivät ole työskennelleet sellaisissa asemissa, joissa olisi voinut päättää minkään artikkelin julkaisusta. Puolustuksen mukaan päätöksen artikkelin julkaisemisesta on tehnyt toimituksen johto, eivät syytetyt.