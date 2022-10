HS:n toimittaja Tuomo Pietiläinen sanoo olevansa varma, ettei turvallisuussalaisuuksia ole paljastettu: "Näiden vuosien aikana on syntynyt oikea näkemys siitä, mikä on julkisesti saatavilla olevaa tietoa"

Pietiläiseltä kysyttiin, mikä hänen mukaansa on vähimmäisvaatimus sille, että toimittajan nimi laitetaan juttuun. Hänen mukaansa työmäärä pyritään ensinnäkin jakamaan sillä tavalla, että se on reilua. Lisäksi toimittajan työpanoksen pitää hänen mukaansa antaa jutulle sellaisen lisäarvon, että on perusteltu syy merkitä hänet jutun kirjoittajaksi. Pietiläinen sanoi, että joskus tapahtuu myös niin, että toimittaja ei koe antaneensa juttuun omaa panostaan, jolloin hän voi pyytää, että nimi otetaan pois.