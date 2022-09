HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vastaa STT:n Holopaisen kritiikkiin: Lopputuloksesta käsin on mahdollista katsoa tilannetta mustavalkoisesti

– Lähtökohtaisesti Helsingin Sanomat on hoitanut sanomalehtenä ydintehtäväänsä julkaistessaan jutun taustoittaakseen ajankohtaista yhteiskunnallista merkittävää asiaa. Tiedot on hankittu laillisesti, eikä ole julkaistu turvallisuussalaisuutta paljastavaa materiaalia. Minä tuen vahvasti näiden oikeustoimien kohteena olevia toimittajia. Mihin syyttäjä on päätynyt, se on syyttäjän päätös. Jos päätoimittajalta kysytään, onko kannettu vastuuta, on kannettu vastuuta täysimääräisesti niissä olosuhteissa, jotka ovat olleet hyvin ennakoimattomat ja hyvin vaikeat arvioida.