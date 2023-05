Niinistö: Edustustojen tilien jäädyttäminen Venäjältä ylimitoitettu toimi

– Venäläinen väitehän on, että tämä on vastavuoroinen toimenpide. Tämä kuitenkin ylittää huomattavasti ne rajoitukset, joita Suomessa on ollut käytäntönä Venäjän Helsingin-lähetystön rahaliikenteen rajoittamisessa. Joten tämä on ylimittainen vastaus siihen, Niinistö sanoi.