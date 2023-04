Hallitusta lähdetään kasaamaan kokoomuksen johdolla – Orpo: Yhteinen iso tekijä, että talous laitetaan kuntoon

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra arvioi aiemmin illalla hallituksen muodostamisesta tulevan vaikeaa, sillä kolmen suurimman puolueen välillä on merkittäviä eroja ja osa puolueista on ilmoittanut, että ei tee toisen kanssa yhteistyötä. SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoi, että SDP on osoittanut olevansa kompromisseihin kykenevä puolue, joka hakee konsensusta, kun mahdollista, mutta pitää kiinni tavoitteistaan ja arvoistaan ja on tiukka neuvottelija.