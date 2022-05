Hus: Suomessa on hyvin todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta

Hus kertoo, että miehen tartunta on varmistettu orthopox-ryhmään kuuluvan viruksen aiheuttamaksi. Apina- ja isorokkovirukset ovat orthopox-viruksia. Husin mukaan mies on kotihoidossa ja hänellä on korkea kuume sekä rakkuloita. Muutoin miehen vointi on hyvä.