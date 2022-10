Hus: Uuden lastensairaalan sydänleikkausjono on liki kaksinkertainen tavanomaiseen nähden – Toimialajohtaja: "Tilanne on kriittinen"

Husin mukaan Uudessa lastensairaalassa on tällä hetkellä sydänleikkausjonossa 117 lasta, mikä on lähes kaksinkertainen määrä tavanomaiseen tilanteeseen verrattuna. Lapsista 51 on joutunut Husin mukaan jonottamaan pidempään kuin laissa säädetyn puolen vuoden hoitotakuuajan.