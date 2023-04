Husin työntekijää epäillään vakavasta tietoturvaloukkauksesta – haki potilastietojärjestelmistä tietoja yli kolmen vuoden ajan

– Luvaton katselu on kohdistunut Husissa hoidossa olleisiin ja henkilökuntaan, mutta myös henkilöihin, joilla ei ole mitään kytkentää Husiin. Osa henkilöistä asuu Uudellamaalla, osa muualla Suomessa. Selvitys on vielä kesken, mutta tässä vaiheessa tiedämme jo, että luvaton katselu on kohdistunut satojen henkilöiden tietoihin. Kyseessä on poikkeuksellinen ja vakava tapahtuma, Husin hallintojohtaja Suvi Posio sanoo tiedotteessa.