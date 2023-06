Huumeiden käytössä yhä suurempia alueellisia eroja – kokaiinin käyttö painottuu pääkaupunkiseudulle

Huumeiden käytössä on yhä suurempia alueellisia eroja, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore jätevesitutkimus. Pääkaupunkiseudulla huumeiden kokonaiskäyttömäärien kasvu on ollut voimakasta vuodesta 2012 lähtien, jolloin jätevesitutkimuksia alettiin tehdä Suomessa. Useilla pienillä paikkakunnilla huumeiden käyttö on puolestaan pysynyt ennallaan.