Hyvinvointialueet valmistautuvat aloittamaan toimintansa sumuisissa talousnäkymissä – "Kuin heittäisi tikkaa silmät kiinni"

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla puolestaan valmistelutyötä tehdään hyvin erilaisista lähtökohdista, sillä siellä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä on tehty Soite-kuntayhtymänä jo vuosia. Vs. johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi sanoikin, että nyt alueen haasteena on soten ja pelastustoimen yhdistäminen.