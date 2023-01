Iäkkäät pariskunnat kuolevat toisinaan lähes samaan aikaan – ilmiötä voivat selittää esimerkiksi elintavat tai stressi

Pitkään yhdessä olleen pariskunnan samoihin aikoihin kuolemisen todennäköisyyttä voi kuitenkin lisätä moni asia. Pariskunnalla on usein samat elintavat, kuten ruokavalio ja liikkumistottumukset, ja siten myös samoja riskitekijöitä. Jos he ovat vielä suurin piirtein samanikäisiä, riskit voivat konkretisoitua samaan aikaan. Tällöin on Strandbergin mukaan jopa todennäköisempää, että kuollaan suurin piirtein samoihin aikoihin kuin merkittävästi eri aikaan.