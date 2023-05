Ikääntyneiden perhehoitoa tarjolla jo lähes kaikilla hyvinvointialueilla, kertoo THL

– Perhehoitoa on tarjolla alueilla, joissa sitä on suunnitelmallisesti kehitetty. On myös alueita, joilla perhehoitoa ei ole ehkä tunnistettu ikäihmisten hoivan vaihtoehdoksi eikä tästä syystä vielä kehitetty, sanoo Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen.