Ilmatieteen laitoksen saama huomautus henkilötietojen siirrosta kertoo, miten oudossa tilassa organisaatiot ovat yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen kanssa

– Täytyy muistaa, että suomalaiset yritykset toimivat kansainvälisesti ja liiketoimintaa on kolmansissa maissa (eli EU- ja ETA-alueen ulkopuolella), jolloin datan liikkuvuus on täysin keskeistä näiden yritysten toiminnalle. Tässä on monia nyansseja, ja EU:n tietosuojaregiimi on muuttanut kansainvälisten yritysten toimintaa. Myös yhdysvaltalaisyritykset joutuvat osaltaan sopeutumaan siihen.