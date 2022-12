Ilmatieteen laitos: Lähes koko maahan tulee valkea joulu, aattona ja joulupäivänä pakkasta koko maassa

Jouluaattona ja joulupäivänä on luvassa pakkasta kaikkialle maahan. Suomen eteläosissa on aattopäivänä muutamia pakkasasteita. Esimerkiksi Turussa joulurauhan julistuksen aikoihin puoliltapäivin liikutaan kolmen ja kuuden pakkasasteen välillä. Sen sijaan pohjoisessa on päivällä yli kymmenen pakkasastetta.