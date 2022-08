Imatralla löydettiin näyttävä sievänaamiokärpänen – sitä ei ole aiemmin Suomesta tavattu

Imatran kaupungin teettämissä luontoinventoinnissa on löydetty hyönteislaji, jota ei ole ennen tavattu Suomessa. Kyse on sähkölinjan alta löytyneestä sievänaamiokärpäsestä. Myöhemmin paikalta löytyi lisää yksilöitä, joten kyseessä on todennäköisesti pysyvä kanta.