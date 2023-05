Antti Kaikkonen ei lähde presidentinvaaleihin, kertoo IS

Kolme keskustan piiriä on tähän mennessä esittänyt presidenttiehdokkaaksi Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä, joka on sanonut ilmoittavansa aikeistaan juhannuksen jälkeen. Kaikkonen sanoo, että hänen on helppo tukea Rehnin mahdollista ehdokkuutta ja toivoo, että Rehn lähtee kilpaan mukaan.