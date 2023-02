IS:n kysely: Enemmistö suomalaisista ei odottaisi Ruotsia Nato-ratifioinneissa

Suomen ulkopoliittinen johto on painottanut toistuvasti, että Suomi haluaa Natoon yhdessä Ruotsin kanssa. Prosessista on kuitenkin herännyt keskustelua, kun Turkki on jarruttanut maiden jäsenyyksien ratifiointia etenkin Ruotsiin kohdistuvaan tyytymättömyyteensä vedoten.