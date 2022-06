Itä-Uudenmaan poliisin harjoittamasta salailusta on aloitettu virkarikostutkinta, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan poliisilaitos on kieltäytynyt luovuttamasta IS:n toimittajalle julkisia asiakirjoja. Kyse on kahden poliisimiehen nimikirjaotteesta, joiden julkisuudesta on kaksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä.