Itärajan pinnassa Venäjä ei aiheuta erityistä pelkoa, vaikka kansainväliset mediatkin ovat sitä käyneet etsimässä – pragmaattisten eteläkarjalaisten Nato-kannat kuitenkin muuttuivat nopeasti

– Täällä on eletty pitkään omine sääntöineen ja toimintatapoineen. Tätä rajaan liittyvää mystifiointiahan meillä ei ole. Esimerkiksi länsirannikolla rajaan liittyvä mystifiointi on jotain toista kuin täällä rajan pinnassa. Täällä on aika pragmaattista, kun tämä raja on tuossa meillä naapurissa, Peltonen sanoo STT:lle toimistossaan Lappeenrannan keskustassa.