Itäsuomalaiset ja kaupunkilaiset syövät parhaiten suositusten mukaisesti – kaikkialla Suomessa saadaan ruoasta liikaa suolaa ja kovia rasvoja

– Ruisleipää ja marjoja on perinteisesti syöty paljon Itä-Suomessa. On kuitenkin vaikea sanoa, mikä nykyisissä ruokavalioissa on ruokakulttuurin ja mikä erilaisten ravitsemuskampanjoiden tulosta, THL:n tutkimuspäällikkö Liisa Valsta sanoo.