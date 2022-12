Itsenäisyyspäivänä järjestetään Helsingissä jälleen mielenosoituksia ja kulkueita, äärioikeistoa vastustavassa joukossa mukana myös Elokapina

Samalla nimellä kulkenut tapahtuma on viime vuosina korvannut lakkautetun uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) aiempina vuosina järjestämää mielenosoitusta. Sinimustassa liikkeessä on mukana aiemmin PVL:ssä vaikuttaneita ihmisiä, muun muassa vuoden 2018 mielenosoituksessa hakaristilippua kantanut Tapio Rantanen. Hän ja joukko muita mielenosoittajia saivat asiassa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet viime vuoden elokuussa, mutta asiassa on valitettu hovioikeuteen.